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Torbacılara Samsun'da eş zamanlı operasyon

Samsun'da polis ekipleri bir süredir takip ettiği torbacılara 3 ayrı ilçede operasyon düzenlerken 15 kişiyi gözaltına aldı.

İHA | 27.12.2018 - 10:51..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bir süredir devam eden takip sonucu ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu operasyonunda toplam 15 zanlı gözaltına alındı.

Torbacılara Samsun'da eş zamanlı operasyon

ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 26,55 gram fişek dile tabir edilen paketler halinde esrar, paketler halinde 2,87 gram bonzai ve 30 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Torbacılara Samsun'da eş zamanlı operasyon

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