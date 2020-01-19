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Tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler

Şehit cenazesinde hazır bulunan tören mangasındaki askerlerin üşüdüğünü gören Konyalı vatandaşların, montlarını askerlerin omuzlarına atması, törene katılanları duygulandırdı.

DHA | 19.01.2020 - 15:14..
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Tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler

17 Ocak Cuma günü, Irak'ın kuzeyinde Hakurk’taki  üs bölgesine teröristlerin sızmaya çalışmasını önlemek için attığı el bombasının yakınına düşmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen şehit olan Altınayak’ın cenazesi memleketi Konya’ya getirildi.

Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi meydanında Şehit Altınayak için tören düzenlendi. Şehit Altınayak'ın cenazesi yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan namazın ardından, mahalle mezarlığına defnedildi.

Tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler

ASKERLERE MONTLARINI GİYDİRDİLER

Cenaze töreni sırasında tören mangasında görevli 8 askerin üşüdüğünü fark eden mahalle sakinleri montlarını çıkartıp, askerlerin omzuna örtmesi cenazeye katılanları duygulandırdı.

"HEPİMİZİN EVLATLARI"

Vatandaşların montlarını çıkartıp askerlere giydirmeye çalıştığı anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Şehit Altınayak’ın akrabası Ragıp Altınayak “Mezarlıkta askerler çok üşümüştü. Hatta bir askerimiz çok üşüdüğü için kısa bir baygınlık geçirdi. Oradaki bir büyüğümüzde ‘bunlar hepimizin evladı askerlerimiz çok üşüdü montlarımızı verelim de ısınsınlar’ dedi. Gençlerimiz de hiç düşünmeden montlarını askerlerimizin üzerine örttüler. Oradakiler duygulandı” dedi.

Şehit cenazesinde tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler -1


Şehit cenazesinde tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler -2

Şehit cenazesinde tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler -3

Şehit cenazesinde tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler -4

Şehit cenazesinde tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler -5

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