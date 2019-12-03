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Torino'da binlerce kişiye bomba tahliyesi

İtalya'nın Torino kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

AA | 03.12.2019 - 07:30..
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Pazar günü kentin tarihi bölgesinde yaşayan binlerce kişi tahliye edilirken çevredeki bölgelerde yaşayan 50 bin kişiye de "ya bölgeyi terk edin ya da imha operasyonu sırasında evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

Torino'da binlerce kişiye bomba tahliyesi

65 KİLOLUK DİNAMİT GÜCÜNDE

Yetkililer İngiltere'nin attığı bombanın 65 kilo dinamit içerdiğini belirtti.

Torino Belediye Başkanı Cihara Appendino bölgeye gönderilen askerlerin, bombanın arka tarafındaki tetikleyici mekanizmayı devre dışı bıraktığını açıkladı.

Pazar akşamüstü gerçekleşen operasyon, yerel basına göre beklenenden daha hızlı tamamlandı.

Torino'da binlerce kişiye bomba tahliyesi

BOŞALTILAN BÖLGEDE ASKER DEVRİYE GEZDİ

Operasyon sırasında boşaltılan bölgelerde hırsızlık ve yağma olmaması için sokaklarda askerler devriye gezdi.

Torino hava sahası da operasyon boyunca uçuşlara kapatıldı.

Bu yıl Almanya'da da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunmuş, kontrollü patlatmadan etkilenmemeleri için 4 bin 500 kişi tahliye edilmişti.

Torino'da binlerce kişiye bomba tahliyesi

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