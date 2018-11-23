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Toronto'da kuyumcu çalışanları soyguncuyu yakaladı

Kanada'nın Toronto şehrinde, bir kuyumcunun saat bölümüne giren ve hırsızlık yapmak isteyen bir kişi, yine kuyumcu tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 15:09..
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Kanada'da başarısız hırsız görenleri hayrete düşürdü. Sahte silahıyla kuyumcuya giren hırsız, önce kuyumcu çalışanlarını kandırarak müşteri gibi davrandı. Ardından da saatleri çalmak istedi.

Kuyumcu çalışanları soyguncuyu yakaladı İZLE

KUYUMCU ÇALIŞANLARINI KORKUTMAK İSTEDİ

Saatleri çalarken bir an olsun bile tereddüt etmeyen hırsız, önce çekicini kullanarak cam tezgahı kırdı. Saatleri aldı ve silahla kuyumcuları korkutmak istedi.

Toronto'da kuyumcu çalışanları soyguncuyu yakaladı

DAKİKALARCA BOĞUŞMA YAŞANDI

Kuyumcular ise hırsıza müdahale etti. Yaşanan boğuşmanın ardından hırsız etkisiz hale getirildi ve elinden silahı alındı.

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