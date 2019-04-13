Torunu bağırdı yaşlı adam kurtuldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yaşlı ve görme engelli olan bir kişi yangında mahsur kaldı.

Balkona çıkıp yardım isteyen torunun bağrışmalarını komşular, yardım etmek istedi ancak yoğun duman ve alevlerden dolayı eve giremedi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Komşular itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaşlı adamı kurtardı. Yaşlı adam 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.























