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Torunu bağırdı yaşlı adam kurtuldu

Bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adam, torunun balkona çıkıp bağırması üzerine kurtarıldı.

İHA | 13.04.2019 - 18:31..
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yaşlı ve görme engelli olan bir kişi yangında mahsur kaldı.

Torunu bağırdı yaşlı adam kurtuldu

Balkona çıkıp yardım isteyen torunun bağrışmalarını komşular, yardım etmek istedi ancak yoğun duman ve alevlerden dolayı eve giremedi.

Torunu bağırdı yaşlı adam kurtuldu

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Komşular itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaşlı adamı kurtardı. Yaşlı adam 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.
Torunu bağırdı yaşlı adam kurtuldu

Torunu bağırdı yaşlı adam kurtuldu

Torunu bağırdı yaşlı adam kurtuldu

Torunu bağırdı yaşlı adam kurtuldu




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