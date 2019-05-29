taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0156
Euro
6.7155
Altın
1283.27
Borsa
87406.77
Gram Altın
248.104

Torununa cinsel istismarda bulunan sapık dede tutuklandı

Tekirdağ'da emekli olan bir dedenin, 11 yaşındaki torununu istismar ettiği, daha önce de diğer torununa aynı girişimde bulunduğu ve evden uzaklaştırma kararının olduğu belirtildi.

DHA | 29.05.2019 - 12:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Y.G., sınıf öğretmenine dedesinin kendisini elle taciz ettiğini anlatarak, yardımcı olmasını istedi.

ÖĞRETMENİNE SÖYLEDİ, AİLE HAREKETE GEÇTİ

Öğretmenin durumu bildirdiği okul idaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlük yetkilileri de çocuğun ailesi ile irtibata geçti. Yetkililer ve aile, birlikte gittikleri Emniyet Müdürlüğü'nde dede H.A.'dan şikayetçi oldu.

ELLE TACİZ

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Y.G., dedesinin kendisine elle tacizde bulunduğunu ve canının çok acıdığını söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan H.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

DİĞER TORUNA DA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Tutuklanan H.A.'nın daha önce diğer kız torunu B.T.'ye de cinsel istismarda bulunduğunun iddia edildiği, hakkındaki şikayet üzerine Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Bu arada, torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.A.'ya, eşi M.A.'nın boşanma davası açtığı ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

265
Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

284
Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

208
Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

105
Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

113
Jeff Bezos'un eşi milyarlarca doları bağışlayacak

Jeff Bezos'un eşi milyarlarca doları bağışlayacak

67
Yeni askerlik sistemi bayram sonrasına kaldı

Yeni askerlik sistemi bayram sonrasına kaldı

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir