Torununa cinsel istismarda bulunan sapık dede tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Y.G., sınıf öğretmenine dedesinin kendisini elle taciz ettiğini anlatarak, yardımcı olmasını istedi.

ÖĞRETMENİNE SÖYLEDİ, AİLE HAREKETE GEÇTİ

Öğretmenin durumu bildirdiği okul idaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlük yetkilileri de çocuğun ailesi ile irtibata geçti. Yetkililer ve aile, birlikte gittikleri Emniyet Müdürlüğü'nde dede H.A.'dan şikayetçi oldu.

ELLE TACİZ

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Y.G., dedesinin kendisine elle tacizde bulunduğunu ve canının çok acıdığını söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan H.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

DİĞER TORUNA DA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Tutuklanan H.A.'nın daha önce diğer kız torunu B.T.'ye de cinsel istismarda bulunduğunun iddia edildiği, hakkındaki şikayet üzerine Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Bu arada, torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.A.'ya, eşi M.A.'nın boşanma davası açtığı ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.