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TOSFED yetenekli sürücüleri değerlendiriyor

Federasyon, yetenekli sürücüleri keşfetmek için bir yarış düzenledi. Bir sonraki yarış 19 Ekim'de gerçekleşecek.

İHA | 24.06.2019 - 15:26..
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TOSFED yetenekli sürücüleri değerlendiriyor

Türkiye Otomobil Federasyonu (TOSFED), yıldızını arıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki yetenekli sürücüleri keşfetmek için gerçekleştirilen projenin ilk yarışında, Doğa Tosun birinci oldu.

İLK YARIŞ KÖRFEZ PİSTİNDEYDİ

TOSFED, Türkiye'nin dört bir yanındaki yetenekli sürücüleri keşfetmek için gerçekleştirdiği 'TOSFED yıldızını arıyor' projesi kapsamında ilk yarışını Körfez Pisti'nde gerçekleştirdi. 21-22 Haziran tarihleri arasında yapılan ilk ayak yarışını Doğa Tosun birinci olarak tamamlarken Reha Aybey ikinci, Akın Can Kiper de üçüncü oldu.

TOSFED yetenekli sürücüleri değerlendiriyor

19 EKİM'DE GERÇEKLEŞECEK

Kadınlar kategorisinde ise Halide Kübra Urgancı birinci, İrem Yeniçeri ise ikinci oldu. Bu yıl 26'sı kadın 604 adayın başvuruda bulunduğu yarışlar, 6 grup halinde gerçekleştirildi.

Eğitimler ve final elemeleri sonucunda 10 erkek ve 3 kadın sürücü, ilk ayak yarışlarına katılma hakkı kazandı. Final serisinin ikinci yarışı 19 Ekim'de Körfez Pisti'nde gerçekleşecek.

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