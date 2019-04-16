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Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguay'daki evi

Adım adım takip edilen Çiftlikbank vurguncusu polisten kaçabilmek için marinaya taşındı.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 10:26..
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Ne sattığı belli olmadan vaatler veren ve en sonunda binlerce kişiden kazandığı milyonlarca lirayla büyük vurgun yapıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor.

MOST WANTED LİSTESİNE ALINDI

Çiftlikbank vurgunundan sonra önce Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın; Interpol'ün en çok arananlar listesi olan "Most Wanted" listesine dahil oldu.

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguay'daki evi

Mehmet Aydın Interpol tarafından arandığı için yakalanma korkusuyla yaşıyor. Aydın'ın marinadan ev ve yat aldığı belirtiliyor.

Mehmet Aydın bu hamleyi kendisini yakalamaya gelmeleri halinde deniz yoluyla kaçabilmek için yaptı.

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguay'daki evi

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguay'daki evi

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguay'daki evi

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguay'daki evi

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguay'daki evi

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguay'daki evi

Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Uruguay'daki evi

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