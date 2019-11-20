Tosuncuk Ukrayna'da aranıyor

Ne sattığı belli olmadan vaatler veren ve en sonunda binlerce kişiden kazandığı milyonlarca lirayla büyük vurgun yapıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında, yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Ukrayna'ya 3 hafta önce İstanbul'dan geldiğini belirten Ziya Kara (57) isimli Türk vatandaşı, Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yaparak kayıplara karışan Mehmet Aydın'ı Ukrayna'da gördüğünü ileri sürdü.

ZAYIFLADI, FİT GÖRÜNÜYOR

Kendini gazeteci olarak tanıtan Kara, muhabirin sorduğu sorulara çelişkili cevaplar verirken, kendi sahibi olduğunu söylediği bir internet sitesinde, "Çiftlik Bank dolandırıcısı Kiev'de Ziya Kara'ya yakalandı" başlıklı bir paylaşım yaptı. Mehmet Aydın olduğunu öne sürdüğü bir kişinin fotoğrafını da paylaşan Kara, "Başka birinin kimliğini kullanan Mehmet Aydın'ın son zamanlarda oldukça kilo verdiği, zayıflayıp fit bir görünüme kavuştuğu görünüyor." ifadelerinde bulundu.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı Ukrayna'da arıyor- VİDEO



"BÜYÜKELÇİLİK: BİZE GELEN BİR BİLGİ YOK"

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilileri ise, kendilerine Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da olduğu yönünde gelen bir bilgi olmadığını söyledi. Konuyla ilgili Ukrayna basınında herhangi bir haber yer almazken, Ukrayna makamlarından da bir açıklama yapılmadı.

"İŞ YERLERİNİ BULDUK, PEŞİNE DÜŞTÜK"

Ziya Kara, "Biz Ukrayna'ya, Türkiye'de öldürülen bir istihbaratçının katil zanlısını bulmaya geldik. Bunu araştırırken Mehmet Aydın'ın iş yerlerini bulduk. Sevgililerinin üzerine Kiev'de ve Lviv'de iki tane iş yeri açtığını öğrendik. Peşine düştük." dedi.

Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da sahte kimlikle bulunduğunu öne süren Kara, "Bunu araştırırken Lviv polisi bizi 3 gün cezaevine attı. Gazeteci olduğumuzu söyledik, mahkeme kararıyla çıktık. Para cezasıyla serbest kaldık." diye konuştu.

"BURANIN NÜFUS MÜDÜRÜ YARDIM ETMİŞ"

Ziya Kara, iddialarını şöyle sürdürdü: "Lviv'de iş yerlerini bulduk. Bu ilanları astık. İhbarlar gelmeye başladı. Sonra Kiev'de olduğunu öğrendik, Kiev'e geldik. Burada da iş yerlerini bulduk. Tehditler başladı. 4-5 otel değiştirdik. Yerini bulduk. Mehmet Aydın, şu anda Kiev'de sahte bir Uruguay pasaportuyla geziyor. Buranın nüfus müdürü ona yardım etmiş.

"DÖNER BÜFELERİNE TÜRKİYE'DEN ET SATIYOR"

Yurt dışına kendi pasaportuyla çıkmış, başkasının kimliğiyle Ukrayna'ya geri dönmüş. Döner büfelerine Türkiye'den et satmış. Burada bir firması var. Adamlarıyla haber gönderdi. 'Türkiye'deki mağdurların parasını ödeyeceğim, ama maddi kriz var, beni kobay olarak kullandılar' dedi.

Türkiye'de ve Ukrayna'da bunun arkasında olan insanları arıyoruz. Çoğunu bulduk. Mehmet Aydın'ı Türkiye'de birileri koruyor. Arkasında başka birileri var.





"TÜRKİYE'DEKİ MAĞDURLARIN PARASINI ÖDE"

Kiev'de işlettiği restoranı adım adım takip ediyoruz. Buraya gelmiyor kendisi. Eğlence merkezinde bizi görünce hemen kaçtı. Kiev'de üç evi var, biri villa tipi. Mehmet Aydın'a diyoruz ki, 'Ensendeyiz, Türkiye'deki mağdurların parasını öde". dedi.