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Tosuncuk’un el konulan lüks yatı 234 bin dolara satıldı

Vatandaşları dolandıran Çiftlikbank'ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın’ın sosyal medyada görüntülerini paylaştığı süper lüks yatı Silam, açık arttırmayla elden çıkarıldı.

İHA | 11.12.2019 - 11:04..
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Tosuncuk’un el konulan lüks yatı 234 bin dolara satıldı

Ulusal Uyuşturucu Kurulu’nun (JND) El Konulmuş Varlıkları Fonu, Türkiye’nin 'Tosuncuk' olarak tanıdığı Mehmet Aydın’ın Silam isimli yatını Punta del Este kentinde bir müzayedede sattı.

El Konulmuş Varlıkları Fonu’nun satışa çıkardığı Silam isimli süper lüks yat, 243 bin dolara satıldı. Ayrıca yatı alan kişinin Deniz Ulusal Bölgesi’ne 2 bin dolarlık liman cezasını da ödeyeceği bildirildi.

Tosuncuk’un el konulan lüks yatı 234 bin dolara satıldı

İKİNCİ RESMİ AÇIK ARTIRMA

Asıl adı Don Carlos olan Aydın’ın 800 bin dolara aldıktan sonra adını Silam olarak değiştirdiği yatta; jakuziden mutfağa, yemek salonundan 13 kişinin kalabileceği lüks kamaralara kadar pek çok alanın bulunduğu bildirildi. Uruguay Müzayedeciler Birliği Başkanı Mario Molina, bunun JND tarafından Aydın’ın el konulmuş malları için düzenlediği ikinci resmi açık arttırma olduğunu söyledi.

Tosuncuk’un el konulan lüks yatı 234 bin dolara satıldı

FERRARİ'Sİ DE GİTTİ

Bir önceki müzayedede Aydın’a ait Ferrari’nin de açık artırma yoluyla satıldığı bilgisini paylaştı. Molina, Aydın’ın Malvin Norte’de ele geçirilen mallarına rağmen kendisinin hala kaçak olduğu bilgisini vermeyi de ihmal etmedi.

Tosuncuk’un el konulan lüks yatı 234 bin dolara satıldı

Tosuncuk’un el konulan lüks yatı 234 bin dolara satıldı

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