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Tosuncuk'un yeni görüntüleri

Yüzbinlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank kurucusunun, eşi Sıla Aydın'a hazırladığı nişan töreni fotoğraflarından oluşan klibi ortaya çıktı.

DHA | 18.05.2019 - 14:59..
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Tosuncuk'un yeni görüntüleri

'Çiftlik Bank' ile yaklaşık 130 bin kişiyi 1 milyar 139 milyon 972 bin lira dolandırarak kayıplara karışan ve hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, yeni görüntüleri orta çıktı.

Tosuncuk'un yeni klibi VİDEO

KAYIPLARA KARIŞMADAN BİRKAÇ AY ÖNCE

Firari sanık Aydın'ın, kayıplara karışmadan birkaç ay önce evlendiği eşi Sıla Aydın'la nişan töreninde çekilen fotoğraflardan klip hazırlamış. Klipte Mehmet Aydın'ın, eşiyle mutlu anları yer alıyor.

Tosuncuk'un yeni görüntüleri

Bir diğer görüntüde ise Aydın çifti, yüz değiştirmeye yarayan mobil uygulamayı kullanarak eğleniyor. Açılan soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank'ın yazılımcısı olduğu gerekçesiyle yakalanan ve tutuklu olarak yargılananlar arasında yer alan Cudi Cumhur Yurdakul isimli sanığın da Mehmet Aydın'ın, hemen yanında olduğu görülüyor.

Tosuncuk'un yeni görüntüleri

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