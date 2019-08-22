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Tosunu haber olsun diye para isteyen Trabzonlu

Sürmene'de tosununu eğiten ve videolarını paylaşan Hüseyin Durmuş, tosunu haber yapmak isteyen gazetecilerden ise 25 bin lira istedi.

İHA | 22.08.2019 - 12:07..
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Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan Hüseyin Durmuş (55), eğittiği tosun ile sosyal medyada fenomen haline geldi.

Sıkı bir çalışma sonucu eğittiği tosun ile yeşillikler arasında çektiği videoları sosyal medya hesabına yükleyen Durmuş’un bu videoları kısa sürede ilgi gördü.

HABER İÇİN 25 BİN TL İSTEDİ

"Koş, dur, gel” gibi komutlara aynı eğitimli bir köpek gibi cevap veren tosunun videoları sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasından yer alırken, tosunun sahibi Hüseyin Durmuş, haber yapmak isteyen gazetecilerden 25 bin TL para istedi. Sosyal medya hesabından tosunun bir videosunu paylaşan Durmuş, "Röportaj ihaleye açıktır, herkes katılabilir" notunu yazdı.

Tosunu haber olsun diye para isteyen Trabzonlu VİDEO



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