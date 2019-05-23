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Tosun'un ekibiyle yazışmaları ortaya çıktı

Çiftlik Bank adı altında insanları dolandıran Mehmet Aydın'ın, ekibine 3 milyon lira kaybettiği için "Uykularım kaçıyor" dediği öğrenildi.

DHA | 23.05.2019 - 11:57..
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Çiftlik Bank ile yaklaşık 130 bin kişiyi 1 milyar 139 milyon 972 bin TL dolandırarak kayıplara karışan, 'Tosun' lakaplı firari sanık Mehmet Aydın ve ekibine ait yazışmalar ortaya çıktı.

Aydın'ın, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ile Facebook üzerinden yazıştığı ve sistemde 6 günde 3 milyon TL yatırım kaybı yaşaması nedeniyle Yurdakul'a, "Uykumu kaçırıyor." dediği yer alıyor.

Tosun'un ekibiyle yazışmaları ortaya çıktı

E-POSTA ÜZERİNDEN KONUŞMALAR

Bir diğer yazışma ise, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Mehmet Aydın'la birlikte Arjantin'e kaçıp sonra Türkiye'ye dönen ve 2018'in Nisan ayında İstanbul Maltepe'de saklandığı eve yapılan operasyonda yakalanan, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ile kardeşi Özgür Yurdakul'un e-posta üzerinden konuşmalarını içeriyor.

40 BİN DOLAR RÜŞVET

29 Mart 2018 tarihli yazışmalarda, Türkiye'ye dönme planı yapan Cumhur Yurdakul'un, kardeşinden yardım talep ettiği ve kendisine bir silah ayarlanmasını istediği görülüyor. Kardeşi Özgür Yurdakul ise kırmızı bültenle aranan ağabeyine, 40 bin dolar rüşvet karşılığında tutuksuz yargılama ile kurtulmasını sağlayabileceğini iddia ediyor.

Tosun'un ekibiyle yazışmaları ortaya çıktı

"SADECE YAZILIMCIYDIM" DEMİŞTİ

Ortaya çıkarılan diğer belgeler ise yakalandıktan sonra pişman olduğunu açıklayan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak için tüm bildiklerini anlatacağı şeklinde ifade veren, "Ben sadece yazılımcıydım, pişmanım" diyen Cudi Cumhur Yurdakul'un, Çiftlik Bank hesaplarından  28 Şubat 2018 ve 6 Mart 2018 tarihlerinde toplamda 242 bin TL'yi kendi hesabına geçirdiğini gösteriyor. Tutuklu sanık Cumhur Yurdakul'un,  Çiftlik Bank'tan aldığı paralarla kendisine yazılım şirketi kurduğu da bilgiler arasında yer alıyor.

Tosun'un ekibiyle yazışmaları ortaya çıktı

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