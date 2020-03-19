Total Futbol nedir

Yalnızca 38 yaşında efsanesi olduğu AFC Ajax takımının teknik direktörlük koltuğuna oturan Rinus Michels, kazandığı başarılarla dünya futboluna adını altın harflerle yazdırdı.

'General' lakaplı Hollandalı teknik adam, dünya futbolu adına yeni bir ekolün öncüsü oldu ve 'total futbol'u oluşturdu.

Total futbol, savunma hattıyla hücum hattı arasındaki mesafeyi daraltmayı amacı gütmesinin yanı sıra futbol takımındaki oyuncularının her mevkiide oynayabilmesi amacıyla ortaya çıkan futbol sistemidir.

İŞTE TOTAL FUTBOLUN KURALLARI

Futbolculuk döneminde kendisinin hocalığını yapan Jack Reynolds’un “Birlikte hücum edip, birlikte savunacağız" sözlerinden ilham olarak 'total futbol' anlayışını kazandırdığını belirten Rinus Michels ekolünün kuralları şu şekilde:

1 - Top sizde iken alanı açıp daha geniş bir alanda hücum etmeye çalışırken, top rakibe geçtiğinde ise alanı olabildiğince daraltıp topu olabildiğince hızlı şekilde yeniden kazanmaya çalışmalısınız.

2 - Toptan daha hızlı olamayacağınız için topu tasarruflu kullanırken, alanı kısa paslarla kat etmeniz gerekiyor.

3 - 'Total Futbol' ekolünde, takımdaki hiçbir futbolcunun net bir mevkisi yoktur. Her oyuncunun gereken anda, gereken bölgede olabilmesi gerekir.

4 - Tüm bunların yanında kalecilerin ise tek görevi top tutmak değildir. Hücuma çıkarken pas opsiyonunun artması için kalecilerin de ayaklarının en az savunmacılar kadar iyi olması şarttır.