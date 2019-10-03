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Toyota, enerjisi hiç bitmeyen otomobil üretmek istiyor

Toyota, enerjisi hiç bitmeyen ve sonsuza kadar çalışabilecek yeni bir güneş enerjili otomobil üretebilir.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 10:44..
  1. Haberler
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Toyota, Sharp ve Japonya Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Örgütü tarafından yürütülen yeni bir proje, enerjisi hiç bitmeyecek Toyota Prius üretmeyi amaçlıyor. Otomobilin hiç bitmeyen enerjisi ise güneş panelleri yardımıyla sağlanacak.

Bildiğiniz gibi, güneş enerjisi ile çalışabilen araçlar, hiçbir şarj istasyonuna ihtiyaç duymadan, tamamen güneşten enerji elde ediyor. Ancak gece olduğunda işler değişiyor ve otomobilin bataryası, elektrik yardımıyla dolduruluyor. Peki gece olduğunda, otomobile enerji sağlayan bir batarya üretilirse? İşte Toyota'nın yapmak istediği de tam olarak bu.

toyota

Toyota, şu anda zaten güneş panellerini elektrikli Prius modelinde kullanıyor.. Ancak otomobil, yalnızca park halindeyken şarj olabiliyor ve araç, güneş enerjisi yardımıyla yalnızca 6 kilometreye kadar gidebiliyor. Ancak proje ekibi, güneş enerjisi ile çalışan yeni bir Prius modeli geliştirmek için oldukça faza yol aldı.

DAHA VERİMLİ PANELLER ÜRETTİLER

Toyota ekibi, şu anda piyasada bulunan ve yüzde 24 verimlilik sağlayan güneş panellerine kıyasla, yüzde 34 verimlilik sağlayan yeni güneş panelleri üretmeyi başardı. Şirket ayrıca, arabanın üzerini tamamen kaplayan ve yalnızca 0,03 mm kalınlığında olan güneş panelleri de üretti. Bütün bu gelişmeler, aracın seyir halindeyken bile şarj olabileceği anlamına geliyor.

toyota

Japonya Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Örgütü'nün güneş enerjisi sistemleri bölümünün yöneticisi Mitsuhiro Yamazaki, ''Bu teknolojilere sahip bir otomobil, haftanın dört günü, günde en fazla 50 kilometreye kadar sürülürse, yeterl kadar şarj üretir ve hiçbir şarj istasyonuna gerek kalmaz.'' ifadelerini kullandı.

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Toyota, enerjisi hiç bitmeyen otomobil üretmek istiyor

Toyota, enerjisi hiç bitmeyen otomobil üretmek istiyor

Toyota, enerjisi hiç bitmeyen otomobil üretmek istiyor

Toyota, enerjisi hiç bitmeyen otomobil üretmek istiyor

Toyota, enerjisi hiç bitmeyen otomobil üretmek istiyorToyota, enerjisi hiç bitmeyen otomobil üretmek istiyor

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