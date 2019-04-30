Toyota hibrite yoğunlaştı

Toyota, efsanevi lüks modeli Camry Hybrid ile SUV segmentinin yaratıcısı Yeni RAV4 Hybrid’in Türkiye dinamik lansmanlarını Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirdi. Böylelikle Türkiye’de de yükselen değer olan “hibrit teknolojisine” sahip Toyota modeli sayısı 7’ye ulaştı.

30 NİSAN'DA SATIŞTA

Yeni Camry Hybrid 479 bin TL, Yeni RAV4 Hybrid ise 336 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlar ile 30 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak.

Yeni Camry Hybrid ve Yeni RAV4 Hybrid’in Türkiye lansmanında konuşma yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hibrit bilinirliğini yerleştirmek için çok büyük ve önemli adımlar attıklarını belirterek “Hibrit artık gelecek stratejimizin temelini oluşturuyor. Toyota’nın 2020 vizyonu içinde her binek modelin bir hibrit versiyonu olması hedefini Türkiye olarak bir yıl öncesinden gerçekleştirdik. Artık her segmentteki binek otomobil modellerimizin birer hibrit versiyonu bulunuyor. Bunun yanında hibriti tercih edenlerin sayısı da günden güne artış gösteriyor. Şimdi de lüks segmentte Camry, SUV segmentinde de RAV4 ile hibrit ürün gamımızı genişletirken, hibrit versiyon seçeneği ile müşterilerimizin taleplerine cevap vereceğiz.“ dedi.

HER DEGMENTTE HİBRİT VERSİYONLAR OLACAK

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, tüm dünyada 13 milyonun üzerinde, Türkiye’de 12 bin 88 adet Toyota hibrit araç satışının gerçekleştiğini sözlerine ekleyerek şunları söyledi; “Otomotiv sektöründe dünyanın değişimine tanıklık ettiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Hibrit araçlar, dizel ve benzinli araçlara göre yakıt tüketimi daha düşük olduğu için bu da toplam maliyeti doğrudan etkiliyor. Yaptığımız çalışmalar ve ölçümlerde hibrit araçların dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 oranında daha az tüketim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte hibrit araçlarımız üst düzey konfor ve sürüş zevki de sunuyor. İki yeni modelimiz ile birlikte artık hemen hemen her segmentte hibrit versiyonlarımızla yer alacağız. Özellikle lüks segmentte hibrit versiyonlarımızla da bulunuyor olmamız markamızın bu teknoloji ile ilgili stratejisini güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.” dedi.

100 KİLOMETREDE 4,3 LİTRELİK YAKIT TÜKETİMİ

Düşük emisyon ve yüksek yakıt verimliliğini performansla birleştiren yeni hibrit motor 218 HP güç üretiyor. Bu güçlü hibrit motor Camry’i sadece 8.3 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırırken, maksimum hız ise 180 km/s. Camry Hybrid bu performanslı sürüşün karşılığında ise 98 g/km CO 2 emisyon salımı ve 100 kilometrede sadece 4.3 litrelik yakıt tüketimi gerçekleştiriyor.

Premium özelliklere sahip Yeni Camry Hybrid’de, çarpışmaların önlenmesine veya azaltılmasına yönelik 'Toyota Safety Sense' güvenlik teknolojisi standart olarak sunuluyor.