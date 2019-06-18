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Toyota iki yıldır zirveden inmiyor

Toyota, Le Mans 24 Saat yarışını birinci bitirdi.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 15:20..
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Toyota iki yıldır zirveden inmiyor

Toyota, motorsporları dünyasının en zorlu yarışlarından biri olan Le Mans 24 Saat yarışını iki yıldır üst üste kazanarak, çok önemli bir başarıya daha imza attı.

DUBLE ZAFER ELDE ETTİLER

Geçtiğimiz yıl tarihinde ilk kez Le Mans 24 Saat yarışını kazanan Toyota, bu yıl başarısını daha da ileriye taşıyarak 2018-19 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) son ayağı olan Le Mans 24 Saat yarışında “hibrit otomobilleriyle” duble zafer elde etti.

Toyota iki yıldır zirveden inmiyor

24 SAAT SÜREN DAYANIKLILIK YARIŞI

252 bin 500 seyircinin heyecanla takip ettiği ve 24 saat süren dayanıklılık yarışını Toyota’nın 1000 HP’lik iki hibrit yarış aracı, teknik sorun yaşamadan ilk 2 sırada tamamladı.

Takımlar Şampiyonu olmasının ardından Toyota, Le Mans zaferiyle birlikte Pilotlar Şampiyonluğu’nu da kazanarak başarısını taçlandırdı.

Toyota iki yıldır zirveden inmiyor

ZİRVEDE YER ALDI

2018-19 Süper sezonunun sekizinci ve son yarışı olan Le Mans 24 Saat’te, 8 numaralı Toyota TS050 Hybrid yarış aracıyla galibiyete ulaşan Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Fernando Alonso böylece şampiyonanın zirvesinde yer aldı.

Zorlu yarışta onları 16.9 saniye ile izleyen 7 numaralı Toyota’da mücadele eden Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez oldu.

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