Toyota ile batarya üreticisi CATL yeni bir anlaşma imzaladı

Günümüzde yavaş yavaş elektrikli otomobiller daha çok ön plana çıkmaya başladı. Özellikle Tesla'nın elektrikli otomobillerine olan yoğun ilginin ardından birçok üretici kendi elektrikli otomobillerini üretmek için yarışa girdi. Gelecekte hemen hemen her yerde karşımıza çıkacak elektrikli otomobillerdeki en önemli konu ise hiç kuşkusuz bataryalar olacak.

Toyota ve önde gelen araç batarya sistemleri tedarikçisi Contemporary Amperex Technology (CATL) şirketi, tam da bu konuyu kapsamlı bir şekilde geliştirmek için bir anlaşma sağladı.

BATARYALAR ÜZERİNDE ÇALIŞACAKLAR

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre iki şirket, yeni teknoloji gelişimi, ürün kalitesinin geliştirmesi, bataryaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapacak.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla Toyota ve CATL, batarya tedarikinin stabil olmasının kritik olduğu ve mevcut batarya teknolojisinin geliştirilmesi gerektiği konusunda da anlaştı.

Bu geniş kapsamlı iş birliğinde CATL, batarya geliştirmesini ve tedarik kapasitesini, Toyota’nın elektrikli araç ve batarya gelişim teknolojisiyle kombine edecek. Bu kombinasyonuyla iki şirket elektrikli araç gelişimini hızlandıracak ve geniş çaplı bir kullanıma destek verecek.

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