taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.712
Euro
6.3737
Altın
1421.12
Borsa
102556.15
Gram Altın
260.774

Toyota ile batarya üreticisi CATL yeni bir anlaşma imzaladı

Toyota ve Contemporary Amperex Technology (CATL) şirketi, bataryalarının istikrarlı bir şekilde tedariki ve geliştirilmesini içeren kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

AA | 24.07.2019 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Günümüzde yavaş yavaş elektrikli otomobiller daha çok ön plana çıkmaya başladı. Özellikle Tesla'nın elektrikli otomobillerine olan yoğun ilginin ardından birçok üretici kendi elektrikli otomobillerini üretmek için yarışa girdi. Gelecekte hemen hemen her yerde karşımıza çıkacak elektrikli otomobillerdeki en önemli konu ise hiç kuşkusuz bataryalar olacak.

Toyota ve önde gelen araç batarya sistemleri tedarikçisi Contemporary Amperex Technology (CATL) şirketi, tam da bu konuyu kapsamlı bir şekilde geliştirmek için bir anlaşma sağladı.

toyora

BATARYALAR ÜZERİNDE ÇALIŞACAKLAR

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre iki şirket, yeni teknoloji gelişimi, ürün kalitesinin geliştirmesi, bataryaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapacak.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla Toyota ve CATL, batarya tedarikinin stabil olmasının kritik olduğu ve mevcut batarya teknolojisinin geliştirilmesi gerektiği konusunda da anlaştı.

CATL

Bu geniş kapsamlı iş birliğinde CATL, batarya geliştirmesini ve tedarik kapasitesini, Toyota’nın elektrikli araç ve batarya gelişim teknolojisiyle kombine edecek. Bu kombinasyonuyla iki şirket elektrikli araç gelişimini hızlandıracak ve geniş çaplı bir kullanıma destek verecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

63
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

96
Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

50
Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

126
Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

46
Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya doğum günü mesajı

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya doğum günü mesajı

13
Hande Ataizi: Bir oyuncunun soyunması normal

Hande Ataizi: Bir oyuncunun soyunması normal

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir