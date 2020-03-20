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Toyota, Nissan ve Hyundai fabrikalarını kapattı

Toyota, Nissan ve Hyunda, koronavirüs nedeniyle Amerika'daki fabrikalarını kapatma kararı aldı.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 13:40..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisi, üretimi durdurma kararı almıştı.

ABD'nin iki büyük otomobil üreticisi General Motors ve Ford'un, koronavirüs ile mücadele edebilmek için Kuzey Amerika'daki bütün fabrikalarını 30 Mart'a kadar kapatma kararı adığını dün sizlerle paylaşmıştık.

Ayrıca Honda, 23 Mart'tan itibaren altı gün boyunca ABD, Kanada ve Meksika'daki tüm montaj tesislerinde üretimi askıya alacağını açıkladı. Şirket, kapatılan fabrikalarında çalışan 27 bin 600 işçiye tam ücret ödemeye devam edeceğini ve bu süre boyunca tesislerin dezenfekte edileceğini belirtti.

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TOYOTA, HYUNDAI VE NISSAN DA ÜRETİMİ DURDURDU

Nissan, tüm Kuzey Amerika fabrikalarını 20 Mart-6 Nisan tarihleri ​​arasında kapatacağını açıkladı. Toyota'dan yapılan açıklamada ise Kuzey Amerika'daki fabrikaların 23-25 Mart arasında kapalı kalacağı belirtildi.

Hyundai ise Montgomery, Alabama'daki fabrikasında koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Şirket, söz konusu fabrikasını kapatırken, diğer fabrikaları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Instagram: @eshteknoloji

Toyota, Nissan ve Hyundai fabrikalarını kapattı

Toyota, Nissan ve Hyundai fabrikalarını kapattı

Toyota, Nissan ve Hyundai fabrikalarını kapattı

Toyota, Nissan ve Hyundai fabrikalarını kapattı

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