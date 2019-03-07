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Toyota Supra yok sattı

Avrupa prömiyeri Cenevre’de yapılan Toyota’nın spor otomobili efsanesi Supra’nın 5’inci nesli henüz üretilmeden tükendi.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 17:22..
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Toyota Supra yok sattı

Toyota’nın merak ve heyecanla beklenen efsanevi spor otomobili Supra’nın yeni nesli, 2019 yılı için belirlenen sipariş kotasını şimdiden doldurdu.

Toyota Supra yok sattı

OTOMOBİL TUTKUNLARI SIRAYA GİRDİ

Toyota Supra için 2020 yılında sahip olmak isteyen binlerce spor otomobil tutkunu da sıraya girdi. Şimdiden uzun bir bekleme süresinin oluştuğu Supra’nın 5’inci nesli “GR Supra” adıyla üretiliyor.

Toyota GR Supra, saf sürüş heyecanını çift salyangozlu turbo beslemeye sahip 3.0 litrelik altı silindirli motorundan alıyor ve 340 HP’lik güç üretiyor. Supra’nın efsanevi geçmişinin ve ünlü A şasi kodunun altını çizmek için özel bir Toyota GR Supra A90 Edition da üretilecek.

Toyota Supra yok sattı

ÖZEL İMKANLARDAN YARARLANACAKLAR

Fırtına Grisi mat boya ile gelecek A90 Edition, mat siyah jantlar ve kırmızı deri kaplamaların olduğu bir kokpite sahip olacak.

Toyota GR Supra A90 Edition model, ön sipariş veren Avrupa’daki ilk 90 müşteriye özel olarak sunulacak. Bununla birlikte Supra ismine olan ilgiyi taçlandırmak üzerine, Avrupa’daki ilk 900 Toyota GR Supra modeli sahibi, özel imkanlardan yararlanacak.

Supra’nın 900 üyesi olacak bu kullanıcılar, parayla satın alınamayacak özel bir program içerisine dahil edilecek.

Toyota Supra yok sattı

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