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Toyota 'Türkiye' dedi

Japon araç üreticisi Toyota ve Panasonic, elektrikli araçlarda kullanılmak üzere geliştirilecek bataryaları Türkiye'de üretme kararı aldı.

AA | 30.05.2019 - 10:09..
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Toyota 'Türkiye' dedi

Toyota ve Panasonic güçlerini birleştiriyor. Bu iki dev firma, elektrikli araçların bataryalarını birlikte üretme kararı aldı.

TÜRKİYE'DE ŞİRKET KURUP BATARYA ÜRETECEKLER

4 ay önce çalışma kararı alan Toyota ve Panasonic'in Türkiye'de bir şirket kurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İki firma elektrikli araçlarda kullanılmak üzere bataryalar üretecek.

Toyota 'Türkiye' dedi

REKABET KURULU ONAY VERDİ

Rekabet Kurulu, Toyota ve Panasonic tarafından, prizmatik lityum-iyon otomotiv akülerinin Ar-Ge, üretim ve satışı ile diğer otomotiv akü teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetleriyle iştigal edecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi.

Toyota 'Türkiye' dedi

YERLİ ÜRETİM TÜRKİYE İÇİN DE ÖNEMLİ

Bataryaların üretimi, yerli üretim hibrit modeller ile 2021'de yollara çıkacak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin yerli otomobili için de büyük önem taşıyor.

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