Toyota üçlük atabilen yeni basket robotunu tanıttı

Son yıllarda yapay zeka ve robot sektörü oldukça yeni gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Japon devi Toyota da robot üretimine katlı yapan şirketlerin başında geliyor. Toyota mühendisleri, basketbol robotu basketball- Cue 3'ün geliştirilmiş yeni bir versiyonunu üretti.

Cue3 robotunun yeni sürümü üç sayılık atış atma yeteneğine sahip. Gövdesinde bulunduğu sensörler sayesinde potaya olan uzaklığı hesaplayıp ona göre atışlar gerçekleştiren robot, 207 cm boyunda.

Tanıtım etkinliğinde 8 üç sayılık atıştan 5'ini sayıya çeviren robot, oldukça iyi bir üç sayı ortalaması yakaladı. Normal basketbol oyuncularının aksine yürüyemeyen, koşamayan ve ellerinden başka hareket kabiliyetine sahip olmayan robot, geliştirilmeye devam edecek.

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