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Toyota üçüncü zaferini elde etti

Toyota, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) altıncı ayağı olan 1000 Mil Sebring Yarışı’nı kazanarak 151 puanla en yakın rakibiyle olan farkını daha da açtı.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 10:36..
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8 numaralı Toyota’da yarışan Fernando Alonso, Sébastien Buemi ve Kazuki Nakajima, sekiz saatin ardından damalı bayrağı ilk sırada geçerek bu sezonki üçüncü zaferlerini elde ettiler.

AVANTAJ SAĞLADI

Florida’daki kalabalık taraftar kitlesi önünde gelen bu zafer, Pilotlar Şampiyonası’nda da bu üçlüye 15 puan farkla liderlik yolunda avantaj sağladı. 7 numaralı Toyota Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López ise ikinci sırayı alarak takıma bu sezonki beşinci duble zaferin elde etti.

Toyota üçüncü zaferini elde etti

TOYOTA TARİH YAZDI

Fernando Alonso’nun Perşembe günü sıralamalarda elde ettiği tüm zamanların en hızlı turunun ardından Toyota, Kamui Kobayashi’nin 1 dakika 41.800 saniyelik turuyla yeni bir yarış turu rekoruna imza atarak, Sebring’de tarih yazdı.

Yarış, güneşli ve 28 santigrat derecelik bir havada başladı ve bir ara hafif yağmur kendisini gösterdi. Tahminlere karşın yoğun yağmur pisti pas geçse de, yarış bitimine 20 dakika kala artan yağmur ile takımlar yeniden ıslak zemin lastiklerine geçiş yapmak zorunda kaldılar. Ardından yağmur daha da artınca sorunsuz pit stoplarla birlikte Toyota yoğun yağmur lastiklerine geçiş yaptı.

Toyota üçüncü zaferini elde etti

53 PUAN FARKLA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bitime 12 dakika kala bir kaza nedeniyle piste Güvenlik Aracı girdi ve yarış Güvenlik Aracı ardında tamamlandı. Toyota Gazoo Racing, 2018-2019 sezonunun bitimine iki yarış kala Takımlar Dünya Şampiyonası’nda 53 puan farkla liderliğini sürdürüyor.

Bir sonraki mücadele ise, 4 Mayıs’ta 6 Saat Spa-Francorchamps yarışı olacak ve Toyota burada bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Toyota üçüncü zaferini elde etti

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