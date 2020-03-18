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Toyota ve BMW, korona nedeniyle üretime ara veriyor

Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını, kıtada üretim yapan otomotiv devlerini olumsuz etkiledi.

AA | 18.03.2020 - 14:33..
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Toyota ve BMW, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara verme kararı aldı.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da koronavirüs salgınının hızlandığı, bunun ekonomik ve sosyal etkilere yol açtığı kaydedildi.

AVRUPA'DA ÜRETİM DURDURULUYOR

Çeşitli Avrupa ülkelerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kısa vadeli satış görünümünü belirsizleştirdiği, lojistik sıkıntılara ve arz zincirinde sorunlara neden olduğu anımsatılan açıklamada, çalışanların güvenliğine yönelik tedbirler doğrultusunda bugünden itibaren Avrupa'daki araç, motor ve şanzıman üretimine kademeli biçimde ara verileceği belirtildi.

Toyota ve BMW, korona nedeniyle üretime ara veriyor

Açıklamada, Fransa'da üretimin geçici olarak durdurulmuş olduğu anımsatılarak, İngiltere ve Polonya'daki üretim tesislerinin bugün, Çekya'daki tesisin ise yarın üretime ara vereceği bildirildi.

BMW DE KARAR ALDI

BMW'den yapılan açıklamada da şirketin koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ve Güney Afrika'daki otomobil fabrikalarında, üretime 19 Nisan'a kadar ara verme kararı aldığı belirtildi.

Toyota ve BMW, korona nedeniyle üretime ara veriyor

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