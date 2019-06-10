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Toyota ve Subaru'dan yeni hamle

İki dev otomobil firması Toyota ve Subaru, elektrikli otomobil için iş birliği yapacak.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 12:07..
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Toyota ve Subaru'dan yeni hamle

İki dev firma adeta atağa kalktı. Toyota ve Subaru, orta ve büyük ölçekli yüzde 100 elektrikli binek araçlar platformu ve C segmenti için yüzde 100 elektrikli SUV model geliştirmek adına bir anlaşmaya imza attı.

İKİ MARKANIN İYİ OLDUĞU YÖNLERİ ORTAYA ÇIKARILACAK

Yetkililer; her iki markanın iyi olduğu yönlerini ortaya çıkaracak. Yapılan iş birliği sayesinde Toyota ve Subaru ise araç bağlantıları, otonom sürüş teknolojileri, sürücü yardımcıları, elektrikli güç ünitesi gibi teknolojik gelişimlerle her zamankinden daha hızlı bir dönüşüm içerisinde bulunuyor.

Toyota ve Subaru'dan yeni hamle

ÖZEL PLATFORM

Toyota ve Subaru imza attıkları iş birliğiyle, çeşitlenen ihtiyaçları daha hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlıyorlar. Bu yönde ilk adım olarak ise, iki şirket teknolojilerini ortaya koyarak yüzde 100 elektrikli araçlara özel olarak bir platform geliştirecekler.

Bu platform ise geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde C segmenti ve D segmenti sedanlar ile SUV’lar için kullanılabilecek.

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