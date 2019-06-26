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Toyota yapay zeka aracıyla geliyor

Toyota Concept-i, Yapay Zeka Yui ile geleceğin otomobilini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 26.06.2019 - 16:21..
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Toyota yapay zeka aracıyla geliyor

Toyota, 2017 yılında Las Vegas'ta bir otomobilini tanıttı, şimdi ise aracını piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

YAPAY ZEKA KULLANILDI

Toyota bu aracında ise yapay zekaya yer verdi. Concept-i'de, insanların ihtiyaçlarını anlayan ve hayatlarını iyileştiren gelişmiş yapay zeka sisteminden yararlanılıyor.

Toyota yapay zeka aracıyla geliyor

YAPAY ZEKA SÜRÜCÜNÜN DUYGULARINI ÖLÇÜYOR

Yapay zeka, aynı zamanda sürücünün duygularını da ölçerek anlamlı bir ilişki kuruyor. Concept-i için geliştirilen yapay zeka sistemi Yui, aynı zamanda otomatikleştirilmiş araç teknolojilerini kullanarak, sürüş güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor.

Concept-i her zaman kesintisiz bir şekilde, sürücünün dikkatini ve yol koşullarını takip ediyor. Böylece gerektiğinde, tehlikeli anlarda sürücüye yardımcı oluyor.

Toyota yapay zeka aracıyla geliyor

Toyota yapay zeka aracıyla geliyor

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