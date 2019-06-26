Toyota yapay zeka aracıyla geliyor

Toyota, 2017 yılında Las Vegas'ta bir otomobilini tanıttı, şimdi ise aracını piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

YAPAY ZEKA KULLANILDI

Toyota bu aracında ise yapay zekaya yer verdi. Concept-i'de, insanların ihtiyaçlarını anlayan ve hayatlarını iyileştiren gelişmiş yapay zeka sisteminden yararlanılıyor.

YAPAY ZEKA SÜRÜCÜNÜN DUYGULARINI ÖLÇÜYOR

Yapay zeka, aynı zamanda sürücünün duygularını da ölçerek anlamlı bir ilişki kuruyor. Concept-i için geliştirilen yapay zeka sistemi Yui, aynı zamanda otomatikleştirilmiş araç teknolojilerini kullanarak, sürüş güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor.

Concept-i her zaman kesintisiz bir şekilde, sürücünün dikkatini ve yol koşullarını takip ediyor. Böylece gerektiğinde, tehlikeli anlarda sürücüye yardımcı oluyor.