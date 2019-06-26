Toyota, yapay zekalı basket robotunu geliştirdi

Son yıllarda yapay zeka ve robot sektörü, oldukça yeni gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Japon devi Toyota da robot üretimine katlı yapan şirketlerin başında geliyor. Toyota mühendisleri, basketbol robotu basketball- Cue 3'ün geliştirilmiş yeni bir versiyonunu üretti.

Cue3 robotunun yeni sürümü, üç sayılık atış atma yeteneğine sahip. Gövdesinde bulunan sensörler sayesinde potaya olan uzaklığı hesaplayıp ona göre atışlar gerçekleştiren robot, 207 santimetre boyunda.

DAHA DA GELİŞTİRİLDİ

Tanıtım etkinliğinde 8 üç sayılık atıştan 5'ini sayıya çeviren robot, çeşitli geliştirmeler sayesinde artık yüzde yüz sayı isabetiyle oynuyor.

Toyota açıklamasına göre, ağırlığı 56 kilogram olan robot CUE3, şutör gard pozisyonunda oynuyor. 3 sayılık atışlardaki yüzde 100 sayı istatistiği ile takımının sayı yükünü sırtlayan yapay zeka robot basketbolcu “yok artık” dedirtecek bu performansı ile parmak ısırtıyor.

YAPAY ZEKALI İLK BASKETBOLCU

İlk yapay zeka basketbolcu CUE ve CUE2’den sonra geliştirilen CUE3, Japon profesyonel basketbol tarihinde, Alvark Tokyo takımına kayıtlı yapay zekaya sahip ilk profesyonel basketbol oyuncusu robot olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Guinness rekorlar kitabına da giren ve geliştirme aşaması altı ay süren robot basketbolcu, bağımsız bir şekilde iki ayağının üzerinde rahatlıkla durabiliyor.

Yapay zekaya yatırımlarıyla yaşamın her alanında kullanılabilecek robotları geliştirmeye devam eden Toyota, ürettiği robotların neler yapacaklarının bir göstergesi olan CUE, CUE2 ve daha da geliştirilen CUE3 ile kat ettiği yolu gözler önüne seriyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.