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Toyota'dan formula esintili yeni nesil Supra

Toyota'nın uzun zamandır dış tasarımını sakladığı, 2020 Supra modelinden ilk izler ortaya çıktı.

Özel İçerik | 24.12.2018 - 14:33..
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Totoya’nın dış tasarımını sır gibi sakladığı, 2020 model Supra’sının detayları ortaya çıkmaya başladı. SupraMKV tarafından gönderilen görüntüye göre, Toyota klasik konseptinin bir hayli dışına çıkmış.

Toyota'dan formula esintili yeni nesil Supra

FORMULA 1 ESİNTİLERİ

Arka panelinin dizaynı, arkada bulunan sis lambası ve üçgen farlar, yeni modelinin Formula 1’den esintilenerek tasarlandığını gösteriyor. Çift egzoz boruları da bu tahmini destekler nitelikte.

İlk olarak 14 Şubat 2019 tarihinde Detroit fuarında görücüye çıkacak olan model, coupe olarak piyasaya sürülecek.

Toyota'dan Formula esintili yeni nesil Supra VİDEO

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