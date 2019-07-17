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Toyota'dan Japonya için Ay keşif aracı

Hidrojen yakıtının oksijen hücreleriyle sıkıştırılarak elektrik enerjisine çevrildiği 'hücre yakıt' teknolojisiyle çalışması planlanan insanlı keşif aracı, 2029'da Ay'a gönderilecek.

AA | 17.07.2019 - 00:04..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, JAXA ve Toyota, "hücre yakıt" teknolojisiyle çalışacak bir insanlı Ay keşif aracı üretmek üzere anlaşma imzaladı.

Toyota'dan Japonya için Ay keşif aracı

10 YILLIK BİR SÜREÇ

Anlaşma kapsamında 3 yıllık bir araştırma-geliştirme periyodunun ardından, 2022-2024 yıllarında aracın prototipi üretilecek. 2027 yılına kadar test ve seri üretim aşamaları tamamlanacak gezginci aracın 2029'da Ay'a gönderilmesi planlanıyor.

Toyota'dan Japonya için Ay keşif aracı

UZAY KIYAFETİ OLMADAN ÇALIŞABİLECEKLER

İç basıncı ayarlanmış uzay aracı, astronotların uzay kıyafetleri kullanmadan içeride görev yapabilmesini sağlıyor.

Dört tekerli personel taşıyıcı aracın, Toyota'nın daha önce bazı hibrit otomobil modellerinde kullandığı hücre yakıt teknolojisini kullanması öngörülüyor. Söz konusu teknoloji, hidrojeni oksijen hücreleriyle sıkıştırarak elektrik enerjisine çeviriyor. Karbon emisyonu üretmeyen işlemin ardından yalnızca su açığa çıkıyor.

Proje ilk kez mart ayında kamuoyuna duyurulmuştu.

Toyota'dan Japonya için Ay keşif aracı

Toyota'dan Japonya için Ay keşif aracı

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Toyota'dan Japonya için Ay keşif aracı

Toyota'dan Japonya için Ay keşif aracı

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