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Toyota'dan yerli otomobil için kutlama mesajı

Japon markası olan Toyota, Türkiye'yi yerli otomobil için kutladı. Alman Volkswagen ile Fransız Renault ise bir paylaşım yapmadı.

Haber Merkezi | 28.12.2019 - 13:54..
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Toyota'dan yerli otomobil için kutlama mesajı

Türkiye, 60 yıllık yerli otomobil hayalinde dün önemli bir adım attı.

TOGG'un üreteceği yerli otomobiller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtıldı.

TOYOTA'DAN GÜZEL MESAJ

Japon markası olan Toyota, Türkiye Twitter sayfasından "Türkiye’nin otomobili aramıza hoş geldin" diyerek Türk bayraklı bir fotoğraf paylaştı.

Toyota'dan yerli otomobil için kutlama mesajı

ALMAN VE FRANSIZ MARKALARDAN SES YOK

Japonya'nın markası Japon kültüründeki saygıdan yola çıkarak; kendine rakip olabilecek bir markayı kutlarken; Türkiye'de satış tablolarında zirvede olan Alman markası Volkswagen ile Fransız markası Renault sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmadılar.

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