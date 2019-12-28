Toyota'dan yerli otomobil için kutlama mesajı

Mehmet Gürcan Karakaş: Sadece bir araba üretmedik

1 Osmaniye'de yaşayan kadın babası tarafından öldürüldü Kızını öldüren baba, "Ben kızımı vurmadım. Benim vurduğum kişi insan kılığına girmiş bir cindi.'' diyerek kızını öldürdüğünü kabul etmedi.

2 Şevval sam ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Uzun yıllardır müzisyen Sarp Maden ile ilişki olan Şevval Sam ilk kez sevgilisiyle birlikte paylaşım yaptı.

3 Hakkari'de hastayı 9 saatte hastaneye ulaştırdılar Kardan kapanan Kaval köyünde hastalanan Çelo Kanat isimli vatandaş, karla mücadele ekiplerinin 9 saat süren çalışmaları sonunda hastanede tedavi altına alındı.

4 Şirinevler'de metrobüs yolcuya çarptı Ayağının kayması sonucu metrobüs yoluna düşen kadın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

5 Çinli spiker Mesut'un adını anmadı Mesut Özil'in Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne karşı gösterdiği tepki, Çin tarafında yankılanmaya devam ediyor.

6 Konya'da alkollü sürücü polis aracına çarptı Polislerin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken polis aracına çarpan alkollü sürücüye 10 TL ceza kesildi.