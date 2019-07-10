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Toyota'nın güneş paneli teknolojisi

Toyota, elektrikli ve hibrit araçların potansiyelini artıracak yeni teknolojisini test etmeye başlayacak.

Haber Merkezi | 10.07.2019 - 17:03..
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Toyota'nın güneş paneli teknolojisi

Toyota, yepyeni bir teknolojiyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Toyota, bu testlerde Prius PHEV’in tavanına, kaputuna ve bagaj kapağına geliştirilmiş solar güneş panelleri yerleştirdi. Bu sayede Prius, güneş enerjisinden faydalanarak şarj olacak ve bunu daha fazla yol kat etmek için kullanabilecek.

PARK HALİNDE DE ŞARJ OLACAK

Buna ek olarak geliştirilen yeni sistemle; Prius PHEV’in bataryası sadece sürüş halinde değil park halinde de şarj olacak. Bu yeni sistem, daha önce satışa sunulan solar şarj sistemli Prius PHV’den yaklaşık 5 kat daha fazla güç üretebilecek.

Toyota'nın güneş paneli teknolojisi

YAKIT VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAK

Temmuz 2019 sonundan itibaren daha yüksek verimliliğe sahip solar teknolojiye sahip aracın yol testlerine başlayacağını duyuran Toyota, böylece menzili artırıp yakıt verimliliğini de yükseltmeyi amaçlıyor.

Toyota, test sürüşlerini ilk etapta Toyota City, Aichi Fabrikası, Tokyo ve diğer bölgelerde yapacak.

Toyota'nın güneş paneli teknolojisi

ÇEVRE KONUSUNDA KATKI

Testlerde elde edilen bilgiler ışığında, araç üzerine yerleştirilecek solar şarj etme sistemleri geliştirilecek.

Güneş paneline sahip otomobiller, araçların menzilini artırarak emisyon tasarrufu sağlayacak ve aynı zamanda araçların şarj etme oranlarını düşürerek çevre konusunda katkılar sağlayacak.

Toyota'nın güneş paneli teknolojisi

YENİ BİR PAZAR YARATMAK

Toyota’nın güneş panelleri sistemleri konusunda nihai hedefi ise, taşımacılık sektörünü de kapsayan yeni bir güneş paneli pazarı yaratmak.

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