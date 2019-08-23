taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7565
Euro
6.418
Altın
1526.97
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.357

TPAO, Tekirdağ'da yeni rezerv buldu

Daha önce 1 milyon kişiye 10 yıl yetecek kadar doğalgaz rezervi bulunmuştu. TPAO'dan ikinci bir müjde daha geldi.

İHA | 23.08.2019 - 18:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
TPAO, Tekirdağ'da yeni rezerv buldu

Ülkenin dört bir yanında yeraltı zenginliklerini tespit etmek için araştırmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Trakya Bölgesi’ndeki çalışmalarına hız kattı.

TPAO İŞLEMEYE BAŞLADI

Bölgenin onlarca noktasında tespit ve fizibilite çalışması gerçekleştiren şirket, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz yatağına rastladı. Yaklaşık 3 ay önce bölgede kuyular açarak rezerv tespitinde bulunan TPAO, bölgedeki doğalgazı işlemeye başladı.

TPAO, Tekirdağ'da yeni rezerv buldu

AYNI İLÇEDE İKİNCİ REZERV

Şirket 2019’un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında bir doğalgaz rezervine rastlamıştı. Oradaki çalışmalarının ardından Kapaklı ilçesindeki çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı’nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.

TPAO, Tekirdağ'da yeni rezerv buldu

TPAO, Tekirdağ'da yeni rezerv buldu

Keşfedilen gaz sahaları hakkında bakandan açıklama haberi

TPAO, Tekirdağ'da yeni rezerv buldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emine Bulut'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu

Emine Bulut'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu

569
Emine Bulut'u öldüren katilin ifadesi

Emine Bulut'u öldüren katilin ifadesi

406
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

187
Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

159
Motoru yok denilen THK uçaklarının yeni görüntüleri

Motoru yok denilen THK uçaklarının yeni görüntüleri

330
Bakan Gül'den Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama

Bakan Gül'den Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama

437
Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor

Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir