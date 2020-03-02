taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2302
Euro
6.884
Altın
1604.09
Borsa
105993.65
Gram Altın
321.443
Bitcoin
54098.42

TR uzantılı alan adı transferi için son tarih 23 Mart

Türkiye'de bulunan 400 binin üzerinde .TR uzantılı alan adı, 23 Mart tarihine kadar belirlenen yetkili kayıt operatörlerine transfer edilecek.

İHA | 02.03.2020 - 08:55..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Domain, Türkçe adıyla 'Alan adı', bir web sitesinin fiziksel adresinin karşılığı anlamına geliyor. Dünya genelindeki alan adı kayıtları ise ICANN tarafından gözetleniyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 1990 yılında ICANN'dan aldığı uluslararası yetki ile ülkemizin internet bağlantısını sağladı ve daha sonra kurduğu Nic.TR sistemi ile, '.tr' uzantılı alan adlarını tahsis etmeye başladı.

Ancak ODTÜ, 21 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı sözleşme ile '.tr' uzantılı alan adları için sahip olduğu yetkiyi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) devretti.

btkl

TRANSFER İÇİN SON TARİH 23 MART

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 'tr' uzantılı alan adları konusunda yetkili kurum oldu. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’deki 400 binin üzerinde alan adı 23 Mart'a kadar belirlenen yetkili kayıt operatörlerine transfer edilmesi gerekiyor.

nic.TR ÜZERİNDEN DOMAİN ALANLAR NE YAPACAK

Türkiye'de 410 bin 419 adet ‘.tr' uzantılı alan adı bulunuyor ve bu alan adlarının çoğunun kaydı nic.tr üzerinden yapılmış durumda.

nic.tr sistemi 23 Mart tarihinde tamamen kapanacağı için, bu tarihe kadar‘.tr' uzantılı alan adlarının yetkili kayıt operatörlerine transfer edilmesi gerekiyor.

nic.tr 2008'de alan adı satışı yapan 11 şirkete ‘.tr' uzantılı alan adı satışı yetkisi vermişti. Geçiş sürecinde, yetki verilen bu firmalar aracılığıyla alan adınızın aktarım işlemi gerçekleştirilebiliyor.

nic tr

.tr UZANTILI ALAN ADI TRANSFER İŞLEMİ

Eğer sizin de nic.tr üzerinden kayıt yaptırdığınız .tr uzantılı bir alan adınız varsa, öncelikle nic.tr'nin paneline giriş yaparak transfer edeceğiniz alan adını seçin.

Bir sonraki ekranda gelecek olan ‘Yetkili Kayıt Operatörü' seçim sayfasından aktarım yapacağınız operatörü seçin.

Güvenlik adımlarının tamamlanmasının ardından alan adınızın yetkili operatöre geçişi tamamlanacaktır.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji


TR uzantılı alan adı transferi için son tarih 23 Mart

TR uzantılı alan adı transferi için son tarih 23 Mart

TR uzantılı alan adı transferi için son tarih 23 Mart

İlginizi Çekebilir
WhatsApp'ta karanlık modu aktif etmenin yolu
WhatsApp'ın beta uygulamasında yer alan karanlık mod özelliğini nasıl aktif edebileceğinizi anlattık.
ASELSAN'dan İHA'lara yerli çözüm
ASELSAN, yerli olarak geliştirdiği Hava Uydu Haberleşme Sistemi ile Akıncı ve Aksungur gibi Türk savunma sanayisinin yeni İHA'larının haberleşme ihtiyacını karşılayacak.
Google, 'artık gün'e özel doodle yaptı
Arama motoru Google, dört yılda bir yaşanan artık gün için "doodle" hazırladı.
iPhone 12 tanıtımı koronavirüs nedeniyle ertelenebilir
Apple'ın, Çin'den yayılan koronavirüs nedeniyle iPhone 12 serisinin tanıtımını erteleyeceği iddia edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
664
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
191
Erdoğan, İdlib şehidinin evini ziyaret etti
Erdoğan, İdlib şehidinin evini ziyaret etti
55
Koronavirüs nedeniyle Çin'deki hava kirliliği azaldı
Koronavirüs nedeniyle Çin'deki hava kirliliği azaldı
13
F-16 pilotlarımızdan görev dönüşü Mehmetçiğe selamlama
F-16 pilotlarımızdan görev dönüşü Mehmetçiğe selamlama
292
Adil Gür: Ruslardan başka türlü dost olur
Adil Gür: Ruslardan başka türlü dost olur
107
Real Madrid evinde Barcelona'yı mağlup etti
Real Madrid evinde Barcelona'yı mağlup etti
6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir