TR uzantılı alan adı transferi için son tarih 23 Mart

Domain, Türkçe adıyla 'Alan adı', bir web sitesinin fiziksel adresinin karşılığı anlamına geliyor. Dünya genelindeki alan adı kayıtları ise ICANN tarafından gözetleniyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 1990 yılında ICANN'dan aldığı uluslararası yetki ile ülkemizin internet bağlantısını sağladı ve daha sonra kurduğu Nic.TR sistemi ile, '.tr' uzantılı alan adlarını tahsis etmeye başladı.

Ancak ODTÜ, 21 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı sözleşme ile '.tr' uzantılı alan adları için sahip olduğu yetkiyi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) devretti.

TRANSFER İÇİN SON TARİH 23 MART

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 'tr' uzantılı alan adları konusunda yetkili kurum oldu. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’deki 400 binin üzerinde alan adı 23 Mart'a kadar belirlenen yetkili kayıt operatörlerine transfer edilmesi gerekiyor.

nic.TR ÜZERİNDEN DOMAİN ALANLAR NE YAPACAK Türkiye'de 410 bin 419 adet ‘.tr' uzantılı alan adı bulunuyor ve bu alan adlarının çoğunun kaydı nic.tr üzerinden yapılmış durumda. nic.tr sistemi 23 Mart tarihinde tamamen kapanacağı için, bu tarihe kadar‘.tr' uzantılı alan adlarının yetkili kayıt operatörlerine transfer edilmesi gerekiyor. nic.tr 2008'de alan adı satışı yapan 11 şirkete ‘.tr' uzantılı alan adı satışı yetkisi vermişti. Geçiş sürecinde, yetki verilen bu firmalar aracılığıyla alan adınızın aktarım işlemi gerçekleştirilebiliyor.

.tr UZANTILI ALAN ADI TRANSFER İŞLEMİ

Eğer sizin de nic.tr üzerinden kayıt yaptırdığınız .tr uzantılı bir alan adınız varsa, öncelikle nic.tr'nin paneline giriş yaparak transfer edeceğiniz alan adını seçin.

Bir sonraki ekranda gelecek olan ‘Yetkili Kayıt Operatörü' seçim sayfasından aktarım yapacağınız operatörü seçin.

Güvenlik adımlarının tamamlanmasının ardından alan adınızın yetkili operatöre geçişi tamamlanacaktır.

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