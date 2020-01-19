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Trablus'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu

Libya’daki taraflar ve uluslararası toplum Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanırken, ülkenin başkenti Trablus'ta şiddetli patlamalar meydana geldi.

AA | 19.01.2020 - 17:50..
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Libya'daki çatışma durumuna çözüm arayışları için 11 ülkenin katılımıyla Berlin Konferansın başladığı sırada, Trablus'ta patlamalar yaşandı.

Başkent Trablus'ta belirli aralıklarla farklı şiddette patlama sesi duyulurken, kentin güneyinden siyah dumanlar yükseliyor.

Trablus'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu

"ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER"

Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin ortak sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.

Trablus'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu

PETROL TANKERLERİNE İSABET ETTİ

Medeni, Hafter milislerinin havan saldırısının Hallatat bölgesindeki petrol tankerlerine isabet ettiğini, bu nedenle yangın çıktığını söyledi.

Bu arada, farklı şiddetteki patlama sesleri uzun aralıklarla sürüyor.

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