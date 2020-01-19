Trablus'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Libya'daki çatışma durumuna çözüm arayışları için 11 ülkenin katılımıyla Berlin Konferansın başladığı sırada, Trablus'ta patlamalar yaşandı.

Başkent Trablus'ta belirli aralıklarla farklı şiddette patlama sesi duyulurken, kentin güneyinden siyah dumanlar yükseliyor.

"ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER"

Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin ortak sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.

PETROL TANKERLERİNE İSABET ETTİ

Medeni, Hafter milislerinin havan saldırısının Hallatat bölgesindeki petrol tankerlerine isabet ettiğini, bu nedenle yangın çıktığını söyledi.

Bu arada, farklı şiddetteki patlama sesleri uzun aralıklarla sürüyor.