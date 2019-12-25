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Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile kendinden iş isteyen genç arasında her cümlesi hayli ilginç bir konuşma yaşandı.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 12:14..
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İşsizlik nedeniyle çaresiz kalanlar belediyelerin valiliklerin kapısını aşındırıyor.

Yetkili birine ulaşanlar taleplerini iletip bir çözüm istiyor.

Bir benzer olayda Trabzon'da yaşandı. İşsiz olduğunu söyleyen genç Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan iş istedi.

İkili arasında şu diyaloglar yaşandı.

"SİZE OY VERDİK BAŞKANIM"

-Belediye'ye geliyordum sizinle konuşmak için. Askerden geleli 3 sene oldu iş bulamıyorum. Eşim hemşire o da iş bulamıyor. 200 milyar borcum var, 2 oda 1 mutfakta duruyorum.

-Senin mesleğin ne?

-Benim mesleğim tekstil normalde ama Trabzon'da her işi yaparım. Benim eşim hemşire şu kız Almanya'dan çıktı geldi. Bana bir şey diyin.

-Ocak ayı itibarıyla belediyenin internet sitesinden iş ilanları yayınlanacak. Sen durumuna uygun bir poziyon bulacaksın, müracaat edeceksin. Biz de seni değerlendireceğiz.

-İŞKUR'a gidiyorum numara veriyor. Arıyorum adam bana 'iş yok' diyor.

-Ben İŞKUR için demiyorum, belediye için diyorum.

-Şimdi ben ne yapayım Başkanım? Adam Karşıyaka'da viyadüğün ayağına çıkıyor, sicili kabarık 'kendimi atarım' diyor. 4 senedir belediyede çalışıyor. Biz de mi bir yere çıkalım?

-Biz, öyle kimseyi almıyoruz. Çıkana atla diyoruz, atlıyor.

-Bilmiyorum başkanım biz oy verdik.

-Bana 500 bin kişi oy verdi.

-CHP'de bir aileden 5 kişi belediyede çalışıyor. Bu nasıl olacak?

-Biz öyle kimseyi almadık. Sen bize müracaat et, sonra konuşuruz.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap VİDEO

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