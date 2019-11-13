Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri, yaylaya çıktıklarında durumu haber alan ve yaylaya gelen vatandaşların tepkisi ile karşılaşmıştı.

Haçka obasında yan yana duran 5 villanın yıkımı, biber gazlı müdahalenin ardından hız kazandı.

"HER TÜRLÜ BASKI VE TEHDİDE RAĞMEN YIKIMLAR DEVAM EDECEK"

Ensonhaber okuyucusu, Whatsapp hattından bize ulaştı. Sabah 10.00'da olay yerinde çekim yapan okuyucumuz, yaylaların amacı dışında kaçak yapılarla dolmasına en güzel cevabın bu yıkımlar olacağını, her türlü baskı ve tehdite rağmen bu yıkımların devam edeceğini belirtti.

Trabzon Haçka Yaylası'nda yıkım devam ediyor ViDEO

13 BİNA DAHA YIKILACAK

Öte yandan Haçka Yaylası'nda, bu şekilde yıkılacak 13 binanın bulunduğu ve bu binaların tamamının 2018 yılından sonra yapıldığı belirtildi.