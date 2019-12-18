Trabzon hurmasının üzerindeki “Allah” yazısı

Muğla’nın Fethiye'ye bağlı Menteşeoğlu Mahallesinde yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Varlı, bahçesinde limon, zeytin ve Trabzon hurması ağaçlarındaki meyve toplamak istedi.

Ağaçtan kopardığı hurmanın üzerinde Arapça harflerle ‘Allah’ yazdığını fark eden Varlı, Arapça bilen arkadaşlarına gösterdi.

"BU CENNET ELMASINI YEMEYECEĞİM"

Meyve ağaçlarının bulunduğu bahçeyi 15 yıl önce satın aldığını söyleyen Varlı, Arapçaya hakim arkadaşlarının da bunu onayladığını belirterek; "Trabzon hurmalarını toplamak isterken meyvelerden birinin üzerinde Arapça ‘Allah’ yazdığını fark ettim. Büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadım. Meyveyi gören herkes çok şaşırdı. Diğer meyveleri yesek de bu cennet elmasını yemeyeceğim. Meyvemizi saklamak istiyorum. Dinimiz gereği meyvenin belden aşağıda tutulmamasına ve iyi korunmasına özen gösteriyorum” dedi.