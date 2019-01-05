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Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltında

Trabzon ve İstanbul'da FETÖ/PYD adlı terör örgütüne yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken örgütün Erzurum Bölge Abisi yakalandı.

İHA | 05.01.2019 - 14:10..
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmaktan Rize adli makamlarınca hakkında arama kaydı bulunan, Erzurum’da FETÖ’ye müzahir kurumlarda çalıştığı tespit edilen, Bylock kullanıcısı ve Bankasya hesabı olduğu belirlenen şahıs takibe alındı.

ERZURUM BÖLGE ABİSİ GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI

Ayrıca, Trabzon’da örgüt adına rehber olarak faaliyet yürüttüğü ve bir dönem yine örgüte müzahir bir dershanede öğretmenlik yaptığı bilinen “Erzurum Bölge Abisi” F.S. isimli şahıs Akçaabat ilçesinde tespit edilen bir gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın ikamet ve aracında yapılan aramada ise 13 bin 400 Amerikan Doları, bin 390 TL, 3 adet cep telefonu ve başka bir şahıs adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi.

Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltında

12 ŞAHIS GÖZALTINDA

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Trabzon merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Trabzon ve İstanbul illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme programı olan Bylock kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında aktif olarak görev yapan hemşire ve avukat olup aynı zamanda KTÜ Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi olan, ayrıca özel sektör çalışanı, ev hanımı, ihraç öğretmen, şirket yöneticilerinin de bulunduğu 5 bayan, 7 erkek olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ANKESÖRLÜ TELEFON KULLANARAK HABERLEŞİYORLARMIŞ

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarında ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Çorum, Hakkari, Burdur, Diyarbakır ve Malatya illerinde yürütülen eş zamanlı operasyonlar neticesinde, 1 muvazzaf Yarbay, 1 muvazzaf Üsteğmen, 6 Astsubay (4 muvazzaf, 1 ihraç, 1 istifa), 1 muvazzaf Uzman Çavuş, 1 Sivil Memur, 3 ihraç Askeri Okul Öğrencisi olmak üzere toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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