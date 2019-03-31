Trabzon Sürmene'de Rahmi Üstün kazandı

Ak Parti'nin yerel seçimlerde Trabzon Sürmene ilçesinden aday gösterdiği Rahmi Üstün belediye başkanlığı yarışında seçilen kiş oldu.

ÜSTÜN'ÜN EN YAKIN RAKİBİ KAHVECİ OLDU

Sonuçlara göre, Rahmi Üstün 7 bin 441, BBP adayı Orhan Kahveci 3 bin 106, CHP adayı Kemal Küçükali 2 bin 27 oy aldı.

RAHMİ ÜSTÜN KİMDİR

Rahmi Üstün, Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. İl, orta ve lise öğrenimini ilçede tamamlayan Üstün, Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünden mezun oldu. İş hayatına aile şirketinde yönetici olarak başlayan Üstün, çeşitli dernek ve kulüplerde de yöneticilik yaptı. 1992 yılından itibaren siyasette de çeşitli görevlerde bulunan Üstün, 2014 yılında Sürmene Belediye Başkanı seçildi. Üstün, evli ve beş çocuk babasıdır.