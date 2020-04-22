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Trabzon Üniversitesi'nde Atatürk portresi ters asıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Trabzon Üniversitesi'nde Atatürk portresinin ters asılması tepki topladı.

Haber Merkezi |
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Trabzon Üniversitesi'nde Atatürk portresi ters asıldı

CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Haluk Pekşen sosyal medya hesabından Trabzon Üniversitesi'nin Fatih Kampüsü'ndeki binaya Atatürk portresinin ters şekilde asılmasına tepki gösterdi.

"BUNU YAPAN AŞAĞILIK BİR ALÇAKTIR"

Pekşen, "Bu ihaneti yapan şeref yoksunu yalnızca Atatürk’e değil Trabzon halkının şeref ve onuruna saldırmıştır. Cumhuriyetin Kurucu kenti, Milli Mücadelenin en öndeki yiğit insanlarının kentidir Trabzon. Bunu yapan aşağılık bir alçaktır.Trabzon vatan haini bu haysiyetsizleri iyi bilir..!" ifadelerini kullandı.

Trabzon Üniversitesi'nde Atatürk portresi ters asıldı

PERSONEL HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Tepkiler üzerine Trabzon Üniversitesi yönetimi de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada hatanın hemen farkına varılarak değiştirildiği belirtilirken, ilgili personel hakkında da işlem başlatıldığını duyurdu.

Üniversite ayrıca olay hakkında yapılan bazı yorumlar karşısında da hukuki yollara başvurulacağını ifade etti.

Trabzon Üniversitesi'nde Atatürk portresi ters asıldı

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