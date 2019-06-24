taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8127
Euro
6.622
Altın
1414.89
Borsa
95182.49
Gram Altın
264.46

Trabzon Üniversitesi'nden siyam ikizlerine davet

Antalya'da sezaryenle dünyaya gelen ve 1 yaşına ulaşan siyam ikizleri için Trabzon Üniversitesi yardım açıklaması yaptı.

AA | 24.06.2019 - 20:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizi kız kardeşleri Trabzon ve Kahramanmaraş şehirleri arasında geçmişi yüzyıllara dayanan kardeşliğin yeni bir halkası ve sembolü olarak gördüklerini belirtti.

Aşıkkutlu, siyam ikizi kardeşleri üniversite hayallerini gerçekleştirmek üzere Trabzon Üniversitesinde görmek istediklerini ifade etti.

"HABERLERİ YAKINDAN TAKİP ETTİK"

Geçtiğimiz hafta basında çıkan haberlerde üniversite eğitimini Trabzon'da devam etmek isteyen kardeşlerin isteklerine değinen Aşıkkutlu, Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizlerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdiklerini, hedeflerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak ve bunun için de Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okumak istediklerine dair haberleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Trabzon Üniversitesi'nden siyam ikizlerine davet

Aşıkkutlu, kız kardeşlerin azimlerinin, Trabzon'a ve üniversiteye yönelik ilgilerinin kendilerini heyecanlandırdığını kaydederek, "Öncelikle kendilerine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Bünyesinde birçok köklü ve güçlü bölüm yanında öncü bir İlahiyat Fakültesi ve gelişmiş bir Özel Eğitim Bölümü bulunan üniversitemizde bu yavrularımızın rahat, huzurlu, sağlıklı ve kaliteli bir eğitim-öğretim görmeleri için yeterli donanım mevcut olup, ayrıca bu konuda gerekli her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Trabzon Üniversitesi'nden siyam ikizlerine davet

Trabzon Üniversitesi'nden siyam ikizlerine davet

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

1005
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

504
İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

477
Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

182
Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

728
İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

189
Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir