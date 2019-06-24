Trabzon Üniversitesi'nden siyam ikizlerine davet

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizi kız kardeşleri Trabzon ve Kahramanmaraş şehirleri arasında geçmişi yüzyıllara dayanan kardeşliğin yeni bir halkası ve sembolü olarak gördüklerini belirtti.

Aşıkkutlu, siyam ikizi kardeşleri üniversite hayallerini gerçekleştirmek üzere Trabzon Üniversitesinde görmek istediklerini ifade etti.

"HABERLERİ YAKINDAN TAKİP ETTİK"

Geçtiğimiz hafta basında çıkan haberlerde üniversite eğitimini Trabzon'da devam etmek isteyen kardeşlerin isteklerine değinen Aşıkkutlu, Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizlerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdiklerini, hedeflerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak ve bunun için de Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okumak istediklerine dair haberleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Aşıkkutlu, kız kardeşlerin azimlerinin, Trabzon'a ve üniversiteye yönelik ilgilerinin kendilerini heyecanlandırdığını kaydederek, "Öncelikle kendilerine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Bünyesinde birçok köklü ve güçlü bölüm yanında öncü bir İlahiyat Fakültesi ve gelişmiş bir Özel Eğitim Bölümü bulunan üniversitemizde bu yavrularımızın rahat, huzurlu, sağlıklı ve kaliteli bir eğitim-öğretim görmeleri için yeterli donanım mevcut olup, ayrıca bu konuda gerekli her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.