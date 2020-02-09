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Trabzon Valiliği'nden çığ uyarısı

Trabzon Valiliği, kentte yoğun kar yağışı folayısıyla çığ uyarısında bulundu.

İHA | 09.02.2020 - 16:01..
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Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan yoğun kar yağışı sürüyor. Özellikle Trabzon ve Rize'de etkili olay yağış nedeniyle Trabzon Valiliği vatandaşları çığ tehlikesine karşı uyardı.

"MEZRA VE YAYLALARA GİTMEYİN"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Trabzon Valiliği'nden çığ uyarısı

Trabzon Valiliği'nden çığ uyarısı

Trabzon Valiliği'nden çığ uyarısı

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