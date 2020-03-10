Trabzon Valiliği'nden şehit heykeli açıklaması

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2018 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın ailesi, hatıralarını yaşatmak için evlerinin yanına bir müze yaptı.

SÜRPRİZ HEDİYE

4 yıl boyunca uzman çavuşluk görevini sürdüren ve birçok hizmet ödülü alan şehidin anılarını yaşatmaya çalışan Baştan Ailesi'ne sürpriz bir hediye verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun girişimleriyle, Samsun’daki bir heykeltıraşa şehit Bahattin Baştan’ın balmumu heykeli yaptırıldı.

Trabzon’a getirilerek müzeye konulan balmumu heykeli, Baştan Ailesi'ne duygusal anlar yaşattı.

"GÖNDERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İHA'nın servis ettiği bu haberin ardından Trabzon Valiliği, açıklama yaptı.

Açıklamada, "Trabzon/Düzköylü şehidimiz, Uzman Çavuş Bahattin Baştan ile ilgili olarak bugün (10.03.2020) bazı basın yayın organlarında 'Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler' başlıklı haberdeki beyanların aksine; valiliğimiz tarafından şehidimizin balmumu heykelinin yaptırılması ve aileye gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı şehit ailelerimize sabır dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





Şehit annesi: Her gün çok üzülüyorum