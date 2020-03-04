Trabzon'a şehit ateşi düştü

Suriye’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası Trabzonlu Uzman Çavuş Kadir Tuncer, şehit düştü.

Tuncer'in acı haberi, Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi’ndeki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehit evine Türk bayrağı asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA PLAKET ALDI

Şehit Tuncer’in, daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na da katıldığı ortaya çıktı. Şehit askerin, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’ndaki görevi sırasında katıldığı harekatta gösterdiği başarılardan dolayı komutanları tarafından plaketle ödüllendirildiği öğrenildi.

KAHRAMAN ASKER

Tuncer’e verilen plakette, ‘Zeytindalı Harekatı’nda göstermiş olduğu kahramanlık anısına’ ibaresi yer aldı.

Şehidin bekar olduğu belirtildi.