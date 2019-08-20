Trabzon'da 15 aylıkken hacı oldu

Trabzon’da yakınları tarafından sevinçle karşılanan Hac kafilesinde yer alan 15 aylık Amine Hayal Rizelioğlu, en küçük hacı unvanını aldı.

"ÇOCUĞUMUZLA BERABER GİTMEK BİZE NASİP OLDU"

Kafilenin en küçük hacısı olan Amine Hayal Rizelioğlu, babası Murat Rizelioğlu ile birlikte havalimanına gelirken baba Rizelioğlu duygularının anlatılmaz olduğunu söyledi. Çocuğuyla birlikte hac ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten baba Rizelioğlu, “Bu çok değişik duygu insan yaşamadan bilmiyor. Çok şükür Allah’ımıza, dua ediyoruz, çocuğumuzla beraber gitmek bize nasip oldu. Buralara genç yaşta gitmek gerekiyor. Genelde hep emekli olduktan sonra gitmeyi tercih ediyorlar. Bu bana göre çok yanlış. Gitmek için 6 yıl bekledim. Ailece gittik” dedi.

"KAFİLENİN EN KÜÇÜK HACISI AMİNE"

Çocuğuyla hac ibadetini yerine getirmenin kendisi için ayrı bir duygu olduğunu kaydeden baba Rizelioğlu, “Çocukla gitmek sabır istiyor ancak çok güzel. Evlatla birlikte bunu yaşamak gerekir. Kafilenin en küçük hacısı Amine Hayal. Kafilenin en küçük hacısı Amine Hayal. Dolayısıyla çok meşakkatli bir durum. Ne kadar anlatsak anlatılacak gibi değil. O duyguyu orada yaşamak gerekiyor” şeklinde konuştu.