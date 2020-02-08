taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0163
Euro
6.5886
Altın
1570.14
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.745
Bitcoin
58619.04

Trabzon’da 150 yıllık çeşmenin taşları çalındı

Vakfıkebir ilçesinin eski Tahrirat Katibi ve ilk Kaymakamı, 1904-1909 yılları arasında da Belediye Başkanlığı yapan Hacı Memiş’in 1870 yılında yaptırdığı tarihi çeşmenin taşları çalındı.

İHA | 08.02.2020 - 03:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

1870 yılında Vakfıkebir ilçesine bağlı Fevziye (Sebla) köyünün Tonya eski karayolu kenarında Hacı Memiş tarafından biri tek, iki tanesi de çifte kurnalı olarak yaptırılan tarihi çeşmelerden ayakta kalan son çeşme de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşları ile birlikte çalındı.

Trabzon’da 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları çalındı -1

"KURNALARINI KIRDILAR, ŞİMDİ DE TAŞLARINI ÇALDILAR"

Çeşmenin çalınması çevrede şaşkınlık oluştururken, Hacı Memiş’in torunlarından Tahsin Zaman, "Her nedense insanlara sülalemizce hizmete sunulan bu çeşmelerden bir veya birkaç meczup rahatsız oluyor, ya kurnalarını kırıyor, ya da bugünkü gibi taşlarını çalıyor. Dedemin dedesi Rahmetli Hacı Memiş’in 1870’li yıllarda Tonya eski yolu üzerinde Sebla’da bulunan 1 tanesi çifte kurnalı, 2 tanesi tek kurnalı ve taş köprüden köyümüzde bulunan çifte çeşmenin bir kurnası ve kitabesi 8 yıl önce kırıldı, yaptırdık. 3 yıl kadar önce yine yaptırdık ve şimdi eski yol üzerindeki tek kurnalı çeşme komple taşları alınarak çalındı” dedi.

"KOMPLE ÇEŞMEYİ ÇALMIŞLAR"

Çeşmeyi çalanların bulunmasını isteyen Tahsin Zaman, "Buna ne diyelim şimdi? Sülale olarak çok üzgünüz. Bunlar birer tarihi eser ve artık bizlerden çıkıp halka mal olmuş. Yani bunları kırmakla ne elde ediyorsunuz? Tamam, kırılanı yaptırıyoruz da komple çeşmeyi çalınca bizler ne yapabiliriz? Bu rezaletin önüne nasıl geçeceğiz, bilemiyoruz. Bizim oralarda bu eserleri bekleme şansımız yok, lakin bu işin önlemini nasıl alacağız bilemiyorum. Önlem almasını da biliriz ama bu hareketler bize yakışmaz. Kolluk kuvvetleri bu işin takipçisi olur ve İnşallah bulunur. Gerçekten, kim olduklarını merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzon’da 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları çalındı -2

İlginizi Çekebilir
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
Haftalardır beklenen ve İstanbul'un tepe noktalarına yağan kar, şehir merkezine de yağmaya başladı.
Dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini İzmir'de sürdürdü
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek veren baba Mehmet Laçin eylemine, baypas ameliyatı olmak üzere geldiği İzmir'deki HDP İl Binası önünde devam etti.
Suriye sınırında askeri hareketlilik
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) takviyesi yapıldı.
Antalya için zirai don uyarısı
Meteoroloji'den Antalya için zirai don uyarısı yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç
KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç
506
Fenerbahçe, Maccabi'ye son 2 saniyede yenildi
Fenerbahçe, Maccabi'ye son 2 saniyede yenildi
11
Dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini İzmir'de sürdürdü
Dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini İzmir'de sürdürdü
20
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
4
Suriye sınırında askeri hareketlilik
Suriye sınırında askeri hareketlilik
5
Antalya için zirai don uyarısı
Antalya için zirai don uyarısı
3
Trabzon’da 150 yıllık çeşmenin taşları çalındı
Trabzon’da 150 yıllık çeşmenin taşları çalındı
6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir