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Trabzon'da 20 kişilik grup, meşale yakıp kolbastı oynadı

Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan gruba balkonlardan destek verilince, eğlence 1 saat sürdü.

DHA |
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Trabzon'da 20 kişilik grup, meşale yakıp kolbastı oynadı

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde bir araya gelen 20 kişi, önlemleri hiçe saydı.

Meşale yakan 20 kişi, daha sonra yüksek sesle müzik açtı ve kolbastı oynadı.

1 SAAT SÜRDÜ

Kalabalığın içinde sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı çocukların da olması dikkat çekti. Otomobilin bagajına müzik sistemi yerleştiren gençlerin eğlencesi, yaklaşık bir saat sürdü.

Trabzon'da 20 kişilik grup, meşale yakıp kolbastı oynadı ViDEO

BALKONLARDAN DESTEK ALINCA DAHA ÇOK COŞTULAR

Trabzonspor Marşı'nı söyleyip meşale yakan gençler, ilerleyen saatlerde ise kolbastı oynadı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan kalabalığa, çevre sakinleri de destek verdi. Gençlerin eğlencesini balkonlardan ve camlardan izleyen mahalle sakinleri ise 'bravo' diyerek, eğlenen geçleri alkışladı.

Dakikalarca dans eden grup, daha sonra eğlenceye son verdi.

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