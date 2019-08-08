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Trabzon'da 200 kişide ishal vakası

Maçka ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 200 kişi, bulantı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

AA | 08.08.2019 - 07:46..
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Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, ilçedeki hastanelere bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile başvuranların sayısında artış yaşandığını söyledi.

"TURİST İSHALİ"

Bu tür durumların yaz aylarında zaman zaman yaşanabildiğini vurgulayan Usta, "Turist ishali diye de tabir edilen bir durum. Yoğunluk yaşanması dolayısıyla ilçedeki hastanelere gerekli her türlü takviye yapıldı." dedi.

200 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Usta, akşam saatlerinden itibaren hastanelere yaklaşık 200 kişinin benzer şikayetlerle başvurduğunu dile getirdi, tedavileri tamamlanan hastaların büyük bölümünün taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık durumu ağır seyreden vaka bulunmadığını ifade eden Usta, şikayetlerde artışa neden olan sebep ya da sebeplerin araştırıldığını sözlerine ekledi.

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