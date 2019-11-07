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Trabzon’da 30 hayvan, çiçek hastalığından telef oldu

Akçaabat'ta birkaç hayvanda tespit edilen çiçek hastalığı, önceleri alerji olarak değerlendirildi. Veteriner hekimler, çiçek hastalığını belirleyip iğneyle hayvanları uyuttu.

DHA | 07.11.2019 - 15:31..
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Trabzon Akçaabat, Kaleönü Mahallesi'nde son günlerde art arda büyükbaş hayvan ölümleri baş gösterdi. Bölgeye gelerek inceleme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 30 büyükbaş hayvanın çiçek hastalığı sonucu telef olduğunu belirlendi.

Bazı hayvanların da aynı hastalığı taşıdığı tespit edildi. Veteriner ekipleri, hastalıklı hayvanları iğne ile telef ederek, açılan çukurlara gömdü. Büyükbaş hayvan ölümlerine karşı ilçede, ilaçlama ve kireçleme çalışması başlatıldı.

''TEDİRGİNİZ''

Büyükbaş hayvan ölümlerinin kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Kemal Yılmaz, “Hayvanlarımızın bazı bölgelerinde kızarıklık vardı. Sonra köyde bulunan birkaç hayvanda hastalık olduğu için aşılanma yapıldığını duydum. Biz ineğimizin alerjisi var diye düşündük. Veteriner ise ineğimizin ‘çiçek’ hastalığına kapıldığını söyledi. 2 ineğim birkaç gün sonra veterinerler tarafından iğne ile uyutularak telef edildi. Ne olacak bilmiyorum. Kalan hayvanlarımız için endişeleniyorum.” dedi.

TEDAVİ EDİLEMİYOR

Veteriner Hekim İbrahim Koç, çiçek hastalığının sadece büyükbaş hayvanlar arasında bulaşıcı olduğunu, insanlara bulaşmadığını söyledi. Koç, "Çiçek hastalığı bölgemizde yeni görülen bir hastalık. Bulaşık, saman, ot veya sineklerle de bulaşabiliyor. Hayvanlardan hayvana genellikle sineklerle ve haşerelerle bulaşıyor. Hastalığın tedavisi yok. İtlaf olan hayvan telef edilir ve ilaçlanarak gömülür. Hastalıkla mücadele için aşılama yapılır. Hastalığın çıktığı bölgelerde yetiştiricilerimizin aşılamalarını mutlaka yapması gerekiyor.” dedi.

Trabzon’da 30 hayvan, çiçek hastalığından telef oldu

Trabzon’da 30 hayvan, çiçek hastalığından telef oldu

Trabzon’da 30 hayvan, çiçek hastalığından telef oldu

Trabzon’da 30 hayvan, çiçek hastalığından telef oldu

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