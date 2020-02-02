Trabzon'da başörtülü polise hakaret mahkemeye taşındı

Trabzon'da görev yapan polis memuru Leyla S., okul çevresinde devriye atarken bir kadının kendisine ettiği hakareti duydu.

Bunun üzerine Leyla S., 59 yaşındaki Nayile A.'yı gözaltına aldı.

"BAŞÖRTÜSÜNE Mİ SAHİP ÇIKACAK SİLAHINA MI"

Leyla S., Nayile A. adlı kadının kendisine yönelik, "Başı kapalı polis mi olur? Bu şimdi bir olay olduğunda başörtüsüne mi sahip çıkacak, silahına mı? Terbiyesiz kadın. Senden polis olmaz . Bir de memur olmuşsun" biçiminde sözler sarf ettiğini söyledi ve şikayetçi oldu.

KARAKOLA GİDİNCE İNKAR ETTİ

Karakolda ifadesine başvurulan Nayile A. adlı kadın ise hakkındaki iddiaları reddetti.

3 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Soruşturmayı tamamlayan savcı Nayile A. hakkında İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılması Engelleme iddiasıyla yargılanmasına karar vererek, hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. Savcı, Nayile A.’nın bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına karar verildi.